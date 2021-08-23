Забайкалье привлечет 1,63 трлн рублей инвестиций по программе развития края до 2035 года

ЧИТА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Забайкальского края до 2035 года намерены привлечь 1,63 трлн рублей инвестиций по программе ускоренного социально-экономического развития региона, которую утвердило правительство РФ. Документ в понедельник опубликовали на сайте федерального правительства.

"Целевыми показателями реализации мероприятий в области социально-экономического развития Забайкальского края к 2035 году будут являться экономический рост более 4% в год, внебюджетные инвестиции в приоритетные инвестиционные проекты в размере 1,63 трлн рублей, 57 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Программа также предусматривает строительство фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт и возведение сельских школ и домов культуры, обустройство детских и спортивных площадок, реконструкцию дорог и очистных сооружений. Кроме того, в программе указано строительство инженерных сооружений, которые защитят от паводков более 35 тыс. человек.

Как уточнил ТАСС и. о. вице-премьера - министра планирования и развития Забайкалья Илья Акишин, в ближайшее время власти края разработают дорожную карту по каждому пункту программы.

"Разработка и согласование велись при личном участии губернатора Александра Осипова. Мы бы также хотели поблагодарить Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и аппарат правительства РФ за поддержку в этом вопросе. <…> Министерство планирования и развития региона готовит сейчас проект правового акта по распределению полномочий и обязанностей по исполнению комплексного плана на уровне правительства Забайкалья", - уточнил Акишин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для привлечения частного финансирования в Забайкалье планируется снимать инфраструктурные ограничения и создавать комфортные условия для бизнеса. Перспективы региона прежде всего связаны с проектами по освоению природных ресурсов и их переработке. Кроме того, особое внимание будет уделено лесопромышленному комплексу и аграрному сектору, созданию новой инфраструктуры, комплексному развитию сельских территорий, решению задач по глубокой переработке древесины. Также в планах повышение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, развитие южного хода Транссиба, строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостовых переходов.