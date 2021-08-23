В Вологодской области планируют за 1,5 года газифицировать более 26 тыс. домовладений

ВОЛОГДА, 23 августа. /ТАСС/. Программа социальной газификации стартовала в Вологодской области. В предстоящие полтора года в регионе намерены подключить к газу более 26 тыс. домовладений в 326 населенных пунктах, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Программа социальной газификации на Вологодчине стартовала. Утвержден сводный план-график, это 326 населенных пунктов <…>. Нам за полтора года необходимо построить свыше 1 000 км распределительных газовых сетей и обеспечить газом более 26 тыс. домовладений. Работа предстоит колоссальная, необходимо ее провести максимально эффективно, чтобы люди о ней знали и понимали, куда обратиться", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

По словам заместителя губернатора Антона Стрижова, на данный момент сформирован и утвержден региональный штаб по догазификации в области. В сводный план-график включено 326 населенных пунктов, в том числе садовые некоммерческие товарищества в Череповце и Вологде, всего 26 256 домовладений. В настоящее время формируется пообъектный план-график. Работы планируется выполнить за счет средств единого оператора газификации - ООО "Газпром газификация".

"В среднем годовые объемы строительства распределительных газовых сетей на территории области составляли порядка 100-120 км в год. Для реализации поручения президента необходимо будет построить в ближайшие полтора года свыше 1 000 км сетей", - сообщил Стрижов. Для ускорения работы на совещании решено сформировать территориальные штабы по газификации в администрациях муниципалитетов, обеспечить выдачу и согласование необходимой технической документации в течение трех-четырех дней, проработать типовые варианты прокладки газопроводов вблизи дорог, организовать прием предварительных заявок от населения на догазификацию в МФЦ.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м. в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.