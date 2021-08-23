Эксперты: распродажи прошлой недели на рынке акций РФ могут выкупить в ближайшие дни

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Негатив, который простимулировал ощутимую коррекцию как на российском рынке, так и за рубежом, уже учтен инвесторами, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, на этой неделе инвесторы попробуют откупить "просадку" прошлой недели.

"Помимо локального снижения аппетита к риску, вызванного неоднозначными данными американских макроиндикаторов, российский рынок находится под давлением от снижения цен на нефть. Однако этот фактор уже в значительной степени отыгран рынком", - отмечает старший аналитик УК "Альфа-капитал" Максим Бирюков.

В свою очередь негативная волна в сырьевых активах, вызванная дельта-штаммом, начинает отступать, считает эксперт. "Существенных ограничений так и не было введено, а значит преград для роста спроса на энергоресурсы в ближайшее время не ожидается", - поясняет Бирюков, добавив, что в компании ждут возвращения Brent к $70 за баррель, что может оказать поддержку рынку РФ.

Влияние на котировки нефти окажет и заседание ОПЕК+ на следующей неделе, отмечает аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. "На заседании возможен пересмотр планов по увеличению добычи в связи с недавней вспышкой дельта-штамма. Однако если цены на нефть продолжат восстанавливаться такими же темпами, как в понедельник, альянс и его союзники могут и оставить соглашение без изменений", - полагает эксперт.

Среди факторов, которые также определят динамику на рынках - публикация блока статданных по США (ВВП, PMI, торговый баланс, потребительские настроения), уточняет руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.

При этом одним из ключевых событий недели станет симпозиум ФРС США в Джексон Хоул 26-28 августа. "Инвесторы будут ждать новой информации относительно планов сворачивая программы количественного смягчения", - поясняет инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. По его словам, на рынке акций США сейчас идет попытка выкупить просадку, однако риски все равно остаются ввиду ожиданий скорого снижения объема QE.

По оценкам УК "Альфа-капитал", если симпозиум Федрезерва не принесет "неприятных сюрпризов", ожидается возвращение индекса Мосбиржи к уровням 3890-3900 пунктов.

В "Финаме" не исключают, что у российских акций есть шанс протестировать исторические максимумы на этой неделе. При этом российская валюта, по прогнозам "Финама", будет находиться в коридоре 86-87,25 руб. за евро и 73-74,5 руб. за доллар.