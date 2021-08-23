Российский рынок акций закрылся ростом индексов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале недели продемонстрировал отскок в унисон с зарубежными площадками и котировками нефти. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 1,31% - до 3883,01 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,63%, до 1649,94 пункта.

Доллар на 20:32 мск снижался на 0,13% - до 74,13 рубля, евро рос на 0,11% - до 87,02 рубля. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил 5,75% и торгуется в районе $69 за баррель.

"Рост после нисходящей коррекции, вероятно, связан с желанием инвесторов подобрать резко подешевевшие активы. Уверенности им могло придать заявление одного из "ястребов" ФРС - главы ФРБ Далласа Роберта Каплана, который отметил, что ухудшение вирусной обстановки способно повлиять на темпы сворачивания стимулирующей политики в США", - полагает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В целом же, внешний фон остается преимущественно негативным из-за всплеска заболеваемости COVID-19 и настороженных ожиданий предстоящего в конце недели симпозиума ФРС в Джексон Хоул, где намечено выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла, добавляет эксперт.

Во вторник преобладают шансы повышения российского фондового сегмента, считают в "Фридом финанс". Целевые диапазоны закрытия для индекса Мосбиржи составляют 3840-3925 пунктов, для курсов доллара и евро - 73,8-74,6 руб. и 86,2-87,35 руб. соответственно.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи во вторник может торговаться в пределах 3810-3910 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 73,7-74,7 рубля.