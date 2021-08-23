Чувашия рассчитывает перевезти в 2022 году на "Валдаях" 10 тыс. человек

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Объем речных перевозок с помощью "Валдаев" в Чувашии в следующем году прогнозируется на уровне 10 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС в понедельник в кулуарах Международного военно-технического форума "Армия - 2021" глава республики Олег Николаев.

Ранее администрация главы региона сообщала, что Чувашия получила в День республики, который отмечается 24 июня, первое из трех судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" для межрегиональных пассажирских перевозок. Речной трамвай рассчитан на 45 мест и может развивать скорость до 65 км/ч, дальность плавания - до 400 км.

"В текущем году, скорее всего, пассажиропоток будет незначительным, потому что мы уже входим в осень, и навигация будет завершаться, но практика наших соседей показывает, что аналогичное количество "Валдаев" за текущий сезон перевезло более чем 10 тыс. пассажиров по состоянию на 1 августа. И мы смеем рассчитывать примерно на такие же показатели в следующем году, потому что мониторинг ситуации, анализ рынка показывает большой интерес к подобного рода перемещениям", - сказал собеседник агентства.

Глава Чувашии добавил, что первый "Валдай", который республика получила, уже практически готов к выходу в первый рейс. "Буквально осталось несколько процедур, которые надо завершить в части регистрации и постановки на соответствующий учет данного судна. <…> Надеемся, что уже в этом году судно совершит соответствующие пассажирские рейсы между городами Чебоксары и Казань", - уточнил он.

Николаев пояснил, что второй "Валдай" республика должна получить в свое распоряжение со дня на день. "И конечно же, сразу запустим все необходимые процедуры по его регистрации. Ну и чуть попозже третий "Валдай" мы тоже должны получить", - отметил собеседник агентства.

Международный военно-технический форум "Армия - 2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.