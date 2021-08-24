Reuters: регулятор США ужесточил требования к размещению китайских компаний на бирже

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США ввела новые требования для китайских компаний при размещении ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на отправленные ряду компаний из КНР письма с перечнем соответствующих требований.

Комиссия требует, в первую очередь, большей прозрачности относительно дочерних предприятий китайских компаний в офшорных зонах и совершаемых ими операций. От желающих разместить свои акции на американской бирже также требуют сообщить, могут ли в их деятельность вмешаться власти Китая и в какой степени их действия могут повлиять на вложения инвесторов. Кроме того, они должны предоставить информацию о том, в какой степени готовы взаимодействовать с регуляторами США с учетом ограничений на подобное сотрудничество, введенных Пекином.

Комиссия по ценным бумагам и биржам пока официально не подтвердила введение новых требований.

Соответствующие нововведения представлены комиссией на фоне ситуации с китайской корпорацией DiDi, в конце июня разместившей свои ценные бумаги на Нью-Йоркской фондовой бирже. В ходе первичного публичного размещения ценных бумаг (IPO) 30 июня компания привлекла 4,4 млрд долларов. 2 июля надзорные органы Китая начали проверку в отношении DiDi из-за вопросов кибербезопасности. Управление по вопросам киберпространства КНР 4 июля распорядилось удалить онлайн-сервис заказа такси DiDi из магазинов приложений в связи с незаконным сбором конфиденциальной информации пользователей.