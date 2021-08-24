Исследование: почти треть сделок с жильем стоимостью до 500 тыс. рублей приходится на Омск

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Наибольшее количество сделок с жильем стоимостью до 500 тыс. рублей проходит в Омске, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на исследование федеральной сети "Этажи".

Доля подобных сделок на вторичном и первичном рынках, а также на рынке загородного жилья в Омске составляет 32% от общего количества продаж недвижимости, говорится в исследовании. Вторую строчку занимает Волгоград (23,4%), на третьем месте Челябинск (15%). В пятерку городов с наибольшей долей дешевого жилья также вошли Новосибирск (12%), Воронеж (5,3%) и их пригороды.

В Москве и Подмосковье, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области на квартиры стоимостью до полумиллиона рублей проходится 1,1% и 0,5% сделок соответственно.

Челябинск, Волгоград и Омск также традиционно входят в число городов с самой низкой средней стоимостью квадратного метра, сообщил ведущий аналитик "Этажей" Александр Иванов. Так, в Челябинске на вторичном рынке стоимость квадратного метра в среднем составляет 49,5 тыс. рублей, в Волгограде - 63,3 тыс. рублей, в Омске - 63,5 тыс. рублей. За квадратный метр в новостройке в Омске просят 49,9 тыс. рублей, в Челябинске - 55,1 тыс., в Волгограде - 60,8 тыс.

Средняя стоимость квадрата в новостройках России при этом составляет 83,3 тыс. рублей, добавил специалист.