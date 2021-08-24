Флот авиакомпании "Полярные авиалинии" пополнится двумя самолетами

ЯКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Флот "Полярных авиалиний" пополнится новым для авиакомпании типом воздушного судна - Bombardier Dash 8-Q300, сообщает во вторник пресс-служба перевозчика.

"Полярные авиалинии" приобретают у японского поставщика два 50-местных самолета Bombardier Dash 8-Q300. Тем самым флот пополнится совершенно новым для авиакомпании типом ВС. Воздушные суда будут задействованы в выполнении регулярных рейсов наряду с Ан-24 и Ан-26. Самолеты перегонят из Южно-Сахалинска в Якутск после окончательного заключения сделки", - говорится в сообщении.

Пополнение флота первым самолетом ожидается в начале сентября, вторым - в конце года. "Dash 8-Q300 доказал свою пригодность для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. На указанном типе воздушного судна авиакомпания "Якутия" выполняет рейсы в Чокурдах, Черский, Депутатский, Усть-Неру, Батагай, Оленек, Мирный, Среднеколымск и Тикси", - добавили в пресс-службе.

У "Полярных авиалиний" 61 самолет - Ан-24, Ан-26, Ан-2, Ан-3, Л-410, Pilatus и Diamond DA40, а также 25 вертолетов МИ-8Т и МИ-8МТВ. В рамках обновления парка планируется выкупить три самолета Bombardier Dash 8-Q300 до 2024 года.

География полетов авиакомпании охватывает все территорию Якутии по 192 направлениям - 24 регулярных межрайонных и 168 внутрирайонных.