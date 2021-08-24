"Ъ": автоконцерны могут не оборудовать машины системой "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2021 году

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) из-за нехватки компонентов приняла решение разрешить автоконцернам до конца года не оборудовать системой "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобили, изготовленные на территории ЕАЭС. При этом машины необходимо будет дооснастить системами до 30 июня 2022 года, рассказал газете "Коммерсантъ" замдиректора департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Виген Енокян.

Как пояснил Енокян, мера вызвана нехваткой компонентов для систем из-за дефицита полупроводников. Решение, которое коллегия ЕЭК приняла 17 августа, вступит в силу спустя 30 дней после принятия и не будет касаться машин для перевозки опасных грузов, а также автомобилей, специально предназначенных для детей. В Минпромторге РФ подтвердили информацию о решении, подчеркнув недопустимость остановки автозаводов и дефицита отечественных автомобилей в дилерских сетях.

Как пояснили в Минпромторге, дооснащение проведут в рамках согласованных с Росстандартом отзывных программ за счет автопроизводителей.

Как сообщает газета со ссылкой на источники, серьезные проблемы с поставками оборудования "ЭРА-ГЛОНАСС" возникли лишь в августе. При этом в последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем. С 23 августа на неделю приостановил работу завод "Автоваз" в Тольятти из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosch.