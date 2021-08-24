Доля Москвы в льготной ипотеке среди регионов РФ составила 27,2% с начала года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве в июле 2021 года зарегистрировало 11 859 договоров ипотечного жилищного кредитования, что в 1,1 раза больше по сравнению с прошлым месяцем. Доля Москвы в льготной ипотеке среди регионов России составляет 27,2% с начала года, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Несмотря на значительное изменение условий программы льготной ипотеки для приобретения жилья в Москве, город продолжает занимать лидирующую позицию как по объему выданных кредитов, так и по количеству заключенных договоров. Так, по данным на 12 августа, доля Москвы в льготной ипотеке среди российских регионов продолжает составлять больше четверти - 27,2%. Общее количество заключенных договоров составило 84,1 тыс. на сумму 492,5 млрд рублей или +82,8% к началу года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общее число зарегистрированных в Москве ипотек на рынке жилья в январе-июле 2021 года составило 71 930 договоров. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее - 47 331, а также в 1,4 раза превышает показатель за первые семь месяцев 2019 года - 50 387.

Как добавил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в июле ипотечные сделки продолжают демонстрировать рост несмотря на фактическое сворачивание льготной программы в Москве - более 11,8 тыс. зарегистрированных договоров, что является максимумом этого месяца за все время статистических наблюдений, а также почти на 30% превышает показатель за аналогичный месяц годом ранее и на 48% количество таких договоров в 2019 году.

"В годовом выражении также нами фиксируется абсолютный рекорд - почти 72 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования за первые семь месяцев текущего года. Это абсолютный рекорд за все годы. Предыдущий пик был в январе-июле 2019 года, когда в Москве зарегистрировали 50,3 тыс. таких сделок", - добавил он.