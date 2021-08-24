С начала года Москва заключила 45 контрактов жизненного цикла на поставку медоборудования

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Всего 45 контрактов жизненного цикла заключили в Москве с начала года на поставку медицинского оборудования. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Москва заключает контракты жизненного цикла в сфере здравоохранения с конца 2019 года. Механизм оказался широко востребованным среди производителей медтехники, и менее чем за два года с ними подписано более 100 контрактов на сумму свыше 80 млрд рублей. Только в этом году по результатам конкурсов заключено 45 контрактов на общую сумму 23,1 млрд рублей. По ним в московские медучреждения поставят более 600 единиц новейших моделей медицинского оборудования", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рамках заключенных с начала года контрактов жизненного цикла столица закупит рентгеновское и эндоскопическое оборудование, КТ-томографы и другую технику. Победителями конкурсов стали, в том числе, такие известные мировые производители как Siemens и General Electric.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, все поставщики имеют не только технические возможности для производства необходимого городу оборудования, но и релевантный опыт в сервисе. Это важно при заключении контрактов жизненного цикла, поскольку они предполагают, что компании будут обеспечивать работоспособность техники в течение всего срока службы - в данном случае это 10-12 лет. Такой механизм госзакупки позволяет медучреждениям использовать аппараты более эффективно, а городу - оптимизировать расходы на ремонт и обслуживание закупленного оборудования.

"Производители благодаря контрактам жизненного цикла, заключенным с Москвой, обеспечивают загрузку своих производственных мощностей, а также получают стабильные доходы в течение всего срока контракта при условии добросовестного исполнения его условий. Кроме того, поставщики могут совершенствовать свои технологии, так как нередко требуется модернизация оборудования под условия заказчика", - уточнили в пресс-службе.

Как отметила директор городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева, изначально контракты жизненного цикла использовались в транспортной сфере: с 2013 года с помощью КЖЦ город обновляет подвижной состав метрополитена и трамвайный парк, а с 2018 года - приобретает электробусы.