ЦБ намерен ограничить двумя часами время простоя онлайн-сервисов российских банков

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Банк России планирует ограничить время простоя технологических процессов в банках двумя часами и установить обязательные требования к операционной надежности банков. Это следует из проекта положения, опубликованного на сайте регулятора.

В материалах ЦБ РФ указано, что пороговый уровень допустимого времени простоя или деградации технологических процессов кредитных организаций не должен превышать двух часов для процессов, обеспечивающих привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, переводы денег по банковским счетам, открытие и ведение банковских счетов, выполнение операций на финансовых рынках, кассовые операции и так далее. Всего регулятор перечислил 13 технологических процессов, время недоступности которых будет ограничено двумя часами.

В приложении к положению ЦБ РФ "Об обязательных для кредитных организаций требованиях к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг" также отмечено, что требования будут применяться к российским банкам вне зависимости от характера лицензии и размера активов.

Банк России также обяжет крупные банки с активами более 500 млрд рублей реализовывать меры противодействия целевым компьютерным атакам, моделировать сценарии компьютерных атак, проводить плановые учения и оперативно взаимодействовать с регулятором. Также банки будут обязаны не реже одного раза в год проводить анализ необходимости пересмотра значений целевых показателей операционной надежности с учетом требований к системе контрольных показателей уровня операционного риска.