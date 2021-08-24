"Уральские авиалинии" открыли продажу билетов по семейным тарифам по 11 направлениям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу билетов по субсидированным семейным тарифам, сообщается на сайте авиаперевозчика. Полеты будут выполняться по 11 направлениям.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" начинает продажу билетов по субсидированным тарифам в рамках государственной программы "Семейная поездка". Купить авиабилеты по специальной цене могут семьи или группы из двух и более человек, в составе которой есть ребенок возрастом до 18 лет. Для детей от двух до 12 лет предоставляется дополнительная скидка 25% от семейного тарифа, - говорится в сообщении.

Правила субсидирования льготы для семей с детьми ранее утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам. Как сообщал ТАСС со ссылкой на Росавиацию, субсидии получат семь российских авиакомпаний, ее размер для "Уральских авиалиний" составляет 369,1 млн рублей.

Полеты в рамках программы будут осуществляться с 1 сентября по 30 ноября 2021 года по следующим направлениям: Екатеринбург - Владивосток, Екатеринбург - Иркутск, Калининград - Иркутск, Владивосток - Иркутск, Новосибирск - Калининград, Екатеринбург - Калининград, Омск - Калининград, Екатеринбург - Казань, Калининград - Казань, Ростов-на-Дону - Екатеринбург, Ростов-на-Дону - Калининград.

"Уральские авиалинии" - один из крупнейших российских авиаперевозчиков. География полетов насчитывает более 200 направлений.