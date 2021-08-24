Трасса Москва - Петербург может быть готова для грузовых беспилотных перевозок к 2024 году

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Грузовое беспилотное движение на трассе Москва - Санкт-Петербург может быть открыто с 2024 года, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Вполне реальный проект [запуск беспилотного грузового движения]. Я очень надеюсь, что мы сможем его реализовать. Для этого нужна нормативная база, для этого нужен бизнес, который готов вложиться в это и осуществить. Сейчас все страны примерно одинаково двигаются в этом направлении, - сказал министр. - Но выиграет та страна, которая сможет это внедрить массово. Поэтому мы для себя приняли решение, что трасса Санкт-Петербург - Москва для грузового беспилотного движения будет к 2024 году готова".

Ранее сообщалось, что трасса М-11, связывающая Москву и Санкт-Петербург, станет первым в России беспилотным логистическим коридором. Соответствующее соглашение Министерство транспорта РФ подписало с рядом компаний в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Для исключения заездов автономных грузовиков в города по всей трассе М-11 протяженностью более 660 км планируется создание специальных хабов на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу. В районе Твери предполагается строительство северного обхода для исключения выезда беспилотников на реконструированный участок трассы M-10.

Ранее замминистра транспорта РФ Кирилл Богданов отмечал, что до 2030 года в беспилотные коридоры будет включено 19,5 тыс. км федеральных дорог. Реализация проекта позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай - Европа.