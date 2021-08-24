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Савельев заявил, что новый закон о такси нормализует отрасль

© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Новый закон о такси позволит нормализовать отрасль и закрепить аспекты деятельности перевозчиков на законодательном уровне, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Готовится закон о такси, мы считаем, что… мы его в прошлом году начинали, его надо продолжать, его надо заканчивать тоже. И это тоже внесет [ясность] в решение многих вопросов, которые сегодня так или иначе ставит и бизнес, и те предприятия проверяющие, которые смотрят, и закон как бы нормализует обстановку, и просто многие вещи мы просто пропишем", - сказал он.

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