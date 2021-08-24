Беглов: экономика Петербурга по многим показателям вышла на устойчивый рост после спада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Экономика Санкт-Петербурга в первом полугодии 2021 года по большинству показателей вышла на устойчивый рост после спада 2020 года. Эти данные были озвучены на заседании городского правительства.

"Итоги первого полугодия показывают, что после тяжелого 2020 года экономика города в ряде отраслей перешла к уверенному росту. В ряде секторов идет восстановление", - сообщил на заседании губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он привел данные о том, что индекс промышленного производства в Петербурге в первом полугодии составил 108%. Это, по словам Беглова, почти в два раза выше, чем в среднем по России.

Губернатор отметил также значительные достижения в строительстве. "За первое полугодие введено 1,3 млн кв. м жилья, за 7 месяцев уже 1,6 млн кв. м жилья, это на 70% больше, чем в прошлом году. Есть все основания считать, что мы перевыполним планы по строительству жилья", - сказал он.

В Петербурге, как отметил губернатор, восстанавливается потребительский рынок и внешнеторговый оборот. Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2021 года составил 865,7 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 18,6% больше, чем в январе-июне 2020 года. Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга за январь-май 2021 года составил 20,4 млрд долларов - он увеличился на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила почти 51%, уточнил губернатор.

Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко сказал на заседании, что "по большинству макроэкономических показателей Санкт-Петербург вышел на траекторию устойчивого роста, компенсировав потери 2020 года". При этом, по его словам, прогноз развития экономики города по ключевым параметрам "устойчиво позитивный". Москаленко добавил, что "безусловным залогом позитивного развития экономики является создание коллективного иммунитета в городе".