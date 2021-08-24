"Яндекс.Лавка" запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Яндекс" запустил в Париже быструю доставку продуктов с локальных мини-складов по модели "Яндекс.Лавки". Сервис будет работать под международным брендом Yango Deli. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Заказать продукты на сервисе можно в 10 городских округах, а еще в коммунах Булонь-Бийанкур, Исси-ле-Мулино и Монруж. "Зона доставки полностью покрывает некоторые округа и коммуны, другие - частично, а в целом новая возможность стала доступна примерно миллиону парижан. Yango Deli доставляет заказы в течение 15 минут - их развозят курьеры на электровелосипедах и электросамокатах", - добавили в пресс-службе.

Там отметили, что в ассортименте сервиса - около 3 тыс. повседневных товаров. Среди них - овощи и фрукты, мясо, рыба, хлеб, яйца, молоко, вода, выпечка, алкоголь, товары для личной гигиены, для детей, для домашних животных и многое другое. "В Yango Deli можно заказать товары как от мировых производителей, так и от местных", - пояснили в компании.

Сделать заказ можно в отдельном приложении Yango Deli для iOS или Android. Минимальной суммы заказа в приложении нет. Заказ можно оплатить банковской картой, привязанной к приложению Yango Deli.

"Яндекс" работает во Франции под зарегистрированным в стране юридическим лицом Deli International.

"Яндекс.Лавка" - сервис доставки продуктов и товаров для дома. Сервис управляет сетью из более чем 360 небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в ближайшие дома и офисы. Лавка работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, нескольких городах Подмосковья и Ленинградской области, Тель-Авиве и Париже.