Предприятия Удмуртии получат почти 80 млн рублей субсидий от региона в 2021 году

ИЖЕВСК, 24 августа. /ТАСС/. Промышленные предприятия Удмуртской Республики получат субсидии из казны региона на общую сумму почти в 80 млн рублей в 2021 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов.

"30 промышленных предприятий Удмуртской Республики получат субсидии от министерства промышленности и торговли Удмуртии на общую сумму более 77,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства,

Сунцов отметил, что это целевые средства, они будут направлены на развитие предприятий и достижение показателей, определенных государственной программой Удмуртии "Развитие промышленности и потребительского рынка".

"По результатам проведенного отбора заявок промышленных предприятий планируется за период с 2021 по 2023 годы создать 55 новых рабочих мест, привлечь в экономику региона дополнительные 144,4 млн рублей инвестиций и отгрузить товаров собственного производства на сумму 106,6 млрд рублей", - рассказал он.

Сунцов уточнил, что 37,7 млн рублей предприятия получат на возмещение части затрат по уплате первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, 40 млн рублей будет предоставлено на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования.