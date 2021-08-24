"Автоваз" может возобновить производство в Тольятти на следующей неделе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Тольяттинский "Автоваз" может перезапустить производство после недельного простоя, но с более низкой скоростью конвейера, сообщил журналистам президент "Автоваза" Николя Мор.

"Вероятность этого высока, что мы заново стартуем на следующей неделе, но может быть не на стандартной скорости конвейера", - сказал он.

"Автоваз" с 23 августа приостановил работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти на неделю из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosh.

Три из пяти дней простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря. Остальные дни будут оплачены в размере 2/3 от средней заработной платы.

Завод "Lada Ижевск", который использует для сборки Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме. При этом некоторые подразделения по производству автокомпонентов в Тольятти будут работать по особому графику для обеспечения поставок в Ижевск и другим клиентам.

"Автоваз" - лидер на российском рынке автопроизводителей. Его продажи в январе - июле выросли на 42% в годовом выражении, до 232,23 тыс. авто, а непосредственно в июле - на 3%, до 32,01 тыс. шт.