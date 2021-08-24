В Москве инвестируют около 7 трлн рублей в реорганизацию промзон

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Реорганизация порядка 2 тыс. га промышленных территорий в Москве даст около 500 тыс. новых рабочих мест и позволит возвести миллионы кв. м жилья. Программа подразумевает 7 трлн рублей инвестиций, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Те промзоны, на которых раньше находились заводы, они сегодня, в большинстве своем, представляют такое депрессивное жалкое зрелище, поэтому мы все последние годы основной акцент на развитие и комплексную застройку как раз уделяли развитию промышленным территориям. [Территория] ЗИЛ - тому пример, это такая эволюция для Москвы. Около 2 тыс. га промзон, которые мы видим, в ближайшее время, которые должны пойти под реорганизацию, это порядка 7 трлн [рублей] инвестиций, около 500 тыс. рабочих мест и миллионы км. м жилья для москвичей. Это такая мирового уровня большая программа, которая продвинет и экономику Москвы, и создаст приятные условия для москвичей", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Президент Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. Комплексное развитие территорий будет проводиться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления.