Минэнерго не видит необходимости в допгенерации для газохимического комплекса в Усть-Луге

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ не видит необходимости в строительстве дополнительных объектов генерации для энергоснабжения газохимического комплекса в Усть-Луге. Об этом в ходе брифинга сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

"Мы не видим необходимости дополнительного строительства генерации. То есть, Министерство энергетики в процессе согласования схемы внешнего энергоснабжения не участвует, там участвует "Системный оператор" и сетевая компания", - отметил он.

Сниккарс при этом добавил, что министерство готово рассмотреть технические решения развития этого энергорайона.

О газохимическом комплексе

В марте 2019 года "Газпром" и "Русгаздобыча" приняли решение о финальной конфигурации проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе поселка Усть-Луга (оператор - "РусХимАльянс"). Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам. Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "Русгаздобыча".

Оставшийся после переработки природный газ будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома". Газохимическое предприятие будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн тонн различных марок полиэтилена. Сроки ввода предприятий в эксплуатацию синхронизированы: первые очереди - в 4 квартале 2023 года, вторые очереди - в 4 квартале 2024 года.

"РусХимАльянс" - компания, созданная для реализации проекта газоперерабатывающего завода в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе Усть-Луги.