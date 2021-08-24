Почти 14 тыс. га земли ввели в сельскохозяйственный оборот за четыре месяца в Подмосковье

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Почти 14 тыс. га неиспользуемых земель ввели в сельскохозяйственный оборот в Московской области с мая по август текущего года. Всего в 2021 году планируется вовлечь в оборот 44,7 тыс. га земли, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"На территории Московской области с мая по август текущего года введено в оборот 13,8 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Из них большую часть хозяйства засеяли яровыми культурами в рамках весенней посевной кампании, и сегодня с этих полей идет сбор урожая", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в этом году в Подмосковье запланировано к вовлечению в сельскохозяйственный оборот 44,7 тыс. га земли.

"На сегодняшний день наибольшее количество гектаров земли вовлечено в оборот в городском округе Лотошино. Здесь стали использовать по назначению 2 368 га. Далее по площади распаханных земель идут Талдомский городской округ - 1 725 га и Ступино - 1 548 га", - подчеркнул Воскресенский.

Он добавил, что для увеличения темпов ввода земель в оборот и тщательной обработки осваиваемых земель сельхозпредприятия закупают дополнительную новую спецтехнику - трактора, косилки и бороны.