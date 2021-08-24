Роскультцентр и Курская область подписали соглашение о развитии креативных индустрий

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Администрация Курской области и ФГБУ "Роскультцентр" подписали во вторник соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие креативных индустрий в экономике региона. Совместная работа позволит создать нормативную базу и также поддержать уже существующие проекты, сообщила в ходе пресс-конференции в ТАСС директор Роскультцентра Марина Абрамова.

Во вторник в ТАСС состоялась пресс-конференция в онлайн-формате и официальное подписание соглашения между "Роскультцентром" и администрацией Курской области, которое предусматривает долгосрочное сотрудничество с целью системного развития и поддержки креативных индустрий в регионе. Участие в торжественном подписании приняли директор "Роскультцентра" Марина Абрамова и губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Мы будем сотрудничать по созданию качественно-нормативной базы в сфере креативной экономики, по поддержке тех проектов, которые уже существуют в Курской области, и мы надеемся, что, в том числе, грантовой поддержкой новых фондов <…> точно смогут воспользоваться куряне", - сказала Абрамова.

Как отметила Абрамова, подписание соглашения позволит дать новый импульс развитию сферы креативных индустрий. В эту профессиональную отрасль вовлечены люди возраста от 24 до 37 лет, для которых необходимо разработать стимулирующие меры поддержки и создать благоприятные условия, в том числе экономические. По словам губернатора Курской области, первыми шагами для региона станет презентация креативного кластера в рамках Российской креативной недели (Russian Creative Week), которая пройдет 26-29 августа в Парке Горького в Москве, изучение опыта участников.

"На карандаш взял ханты-мансийское законодательство, посмотрим, как у них это реализовано, будем свои нормативные акты приводить под лучшие практики [для развития креативных индустрий в регионе]. Проблема реализации творчества и поддержки креативных направлений в том, что к одной из сфер ведения трудно отнести то или иное направление, и очень важно организовать взаимодействие между культурой и туризмом, экономикой и творчеством. Наш новый взгляд на креативную индустрию позволит это сделать и раскрыться потенциалу", - добавил Старовойт.