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Проект стратегии цифровой трансформации региона до 2024 года утвердили в Кировской области

Планируют внедрять сквозные технологии в деятельность органов власти, цифровые платформы работы с данными, формировать современную инфраструктуру образовательных и медицинских организаций

КИРОВ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области утвердили проект стратегии цифровой трансформации региона, включающей проекты в сфере развития городской среды, транспорта, здравоохранения, образования, госуправления и социальной сферы, до 2024 года. Об этом сообщается во вторник на сайте областного правительства.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать стратегию в области цифровой трансформации на уровне всех субъектов РФ.

"Губернатор Кировской области Игорь Васильев утвердил проект стратегии в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления. Проект стратегии разработан на период до 2024 года включительно. В стратегию цифровой трансформации включены проекты шести обязательных отраслей: развитие городской среды, транспорт и логистика, здравоохранение, образование, государственное управление, социальная сфера. Региональная стратегия включила в себя три дополнительных направления: промышленность, энергетическая инфраструктура, экология и природопользование", - говорится в сообщении.

Власти планируют внедрять сквозные технологии в деятельность органов власти, цифровые платформы работы с данными, формировать современную инфраструктуру образовательных и медицинских организаций. Должно повыситься качество транспортного обслуживания. Также власти рассчитывают сократить за счет цифровых технологий сроки предоставления мер социальной поддержки.

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