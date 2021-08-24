"Единая Россия" будет выступать за ежегодное увеличение МРОТ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" будет выступать за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая во вторник на втором этапе съезда "Единой России".

"Благополучие людей" - так назван первый большой раздел программы - в этом смысл нашей социальной политики. Там был определен целый комплекс направлений работы. <…> В частности, партия будет выступать за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда", - сказал он.