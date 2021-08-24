Кабмин назначил центр "Атлас" исполнителем по обеспечению развития сайтов правительства

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении "Научно-технического центра "Атлас" исполнителем осуществляемых Минцифры в 2021-2022 годах закупок по обеспечению функционирования и развития сайтов правительства РФ. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" определить акционерное общество "Научно-технического цента "Атлас" исполнителем осуществляемых Минцифры России в 2021-2022 годах закупок по обеспечению функционирования и развития официальных сайтов и иных интернет-ресурсов правительства РФ", - говорится в документе.

Согласно документу, 31 декабря 2022 года определено предельным сроком, на который заключаются контракты с центром "Атлас".