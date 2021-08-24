Центр изучения питания собак появится в Ульяновской области до конца 2022 года

УЛЬЯНОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Компания Mars приступила в Ульяновской области к строительству второй очереди научно-исследовательского центра изучения питания домашних животных. Открытие блока, где будут заниматься питанием собак, запланировано на конец 2022 года, сообщил во вторник журналистам генеральный директор корпорации развития региона Сергей Васин.

Научно-исследовательский центр изучения питания домашних животных Mars работает в Ульяновской области с 2018 года. На данный момент в нем проживают 270 кошек, которые помогают сотрудникам компании определить вкусовую привлекательность кормов. Соглашение о реализации второй очереди инвестиционного проекта подписано между региональным правительством, Корпорацией развития Ульяновской области и инвестором на площадке Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года.

"В результате расширения Научно-исследовательского центра изучения питания домашних животных компании Mars будет создано порядка 30 новых квалифицированных рабочих мест. Открытие нового блока запланировано на четвертый квартал 2022 года", - отметил Васин.

По словам вице-президента компании Mars Petcare в России по научным исследованиям и разработкам Максима Ломако, в регион планируется перевезти порядка 90 собак из существующего питомника в Московской области. "Планируем, что мы будем проводить порядка 100-150 исследований в год с этими животными. Наши собаки являются настоящими экспертами-дегустаторами, соответственно, мы тренируем их на всех кормах, представленных на российском рынке", - рассказал он журналистам.

Ломако добавил, что новое здание будет примыкать к блоку, где содержатся кошки. "Там будут все необходимые помещения, в которых собаки будут жить, специальные развесочные комнаты, ветеринарный блок и специальное функциональное оборудование для тренировки животных. В частности, у нас будет интересный проект, когда мы будем тестировать водные беговые дорожки для того, чтобы собаки имели возможность развивать суставы", - пояснил он.

На создание блока для собак будет направлено порядка 725 млн рублей инвестиций. Здесь будут жить животные разного возраста, размера и породы. "У нас есть таксы, шпицы, померанские шпицы. Самые большие собаки - это лайки. В исследованиях будут участвовать животные от года до семи лет", - уточнил Ломако.