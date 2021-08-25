Приморский арбитраж признал банкротом компанию "Гудзон", пострадавшую от санкций США

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края признал банкротом и ввел процедуру наблюдения в отношении судоходной компании "Гудзон", попавшей под санкции США. Электронную версию соответствующего решения ТАСС предоставили в суде.

"Ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью "Судоходная компания "Гудзон" процедуру банкротства - наблюдение сроком на шесть месяцев, утвердить временным управляющим должника Ходакова Андрея Анатольевича", - говорится в решении.

С иском в суд обратилось ООО "Гарант-Бункер", основной долг перед которым у "Гудзона" составил 8,4 млн рублей, плюс неустойка еще на 4,9 млн рублей. Рассмотрение отчета временного управляющего назначили на 10 февраля 2022 года.

В 2018 году Минфин США расширил санкционные списки по КНДР, в которые вошла судоходная компания "Гудзон", по мнению американских властей, причастная к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР. В марте 2019 года эксперты ООН по ситуации вокруг КНДР заявили, что не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна "Патриот" на два северокорейских танкера, однако компанию не исключили из санкционного списка. В мае 2019 года работники судоходной компании написали открытое письмо на имя президента России, где попросили оказать предприятию финансовую помощь и дать доступ к государственным контрактам.

В компании заявляли о невозможности выплатить долги по зарплате из-за отсутствия заказов вследствие наложенных на нее санкций. Многие суда компании потеряли право работать из-за долгого простоя. При этом все имущество "Гудзона" находится в залоге у Сбербанка, который не давал разрешение на продажу судов для возмещения долгов по зарплате.