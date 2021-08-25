Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы за полгода вырос на 31,5%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в первом полугодии 2021 года увеличился на 31,5% по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Московские экспортеры с каждым годом улучшают свои показатели. За последние два года им удалось увеличить несырьевой неэнергетический экспорт в полтора раза: с $10,82 млрд в первом полугодии 2019 года до $15,38 млрд в первом полугодии 2021 года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что почти 90% московских поставок за рубеж приходится на промышленную продукцию.

"Так, столичные компании продают механическое оборудование и технику (поставки на $1,11 млрд), электрооборудование и их части, включая телекоммуникационное оборудование (их поставили на $760,94 млн), разнообразные пластмассовые изделия (экспорт составил $719,28 млн), - отметил Прохоров.

По его словам, столичная продукция поставляется на 175 зарубежных рынков. Среди основных импортеров - США, Казахстан, Белоруссия, Германия и Китай.