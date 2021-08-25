Первый ямальский комбинат вышел на экспорт рыбной продукции

ТАСС, 25 августа. ООО "Салехардский комбинат" первым среди предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получил право на экспорт рыбы, что позволит ему поставлять в другие страны около 240 тонн продукции в год. Комбинат вошел в реестр предприятий Таможенного Союза, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Салехардский комбинат стал первым ямальским предприятием, получившим право на экспорт рыбной продукции. Это позволит Ямалу обеспечить успешную реализацию национального проекта "Международная кооперация и экспорт" за счет увеличения поставок продукции аграрного производства за рубеж и расширения списка стран-покупателей", - цитирует пресс-служба заместителя директора окружного департамента АПК Любовь Охман.

В ближайшее время Салехардский комбинат планирует выйти с рыбной продукцией в Казахстан и Белоруссию, а в дальнейшем - в Киргизию и Армению. Потенциал экспортных поставок рыбной продукции глубокой переработки оценивается в 240 тонн в год, это равняется 1 млн банок консервов.

Уже сейчас проходит согласование контрактов на поставку рыбных консервов зарубежным заказчикам. Планируется, что отгрузка продукции начнется в течение двух недель.

В пресс-службе уточнили, что производственные мощности Салехардского комбината позволяют увеличить объемы производства в разы, таким образом экспорт не отразится на присутствии продукции предприятия на внутреннем продовольственном рынке округа. Ежегодно на комбинате перерабатывается более 3 тыс. тонн рыбы, производится порядка 4 млн банок консервов и более 90 видов различной рыбопродукции.