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Более 25 фермеров Подмосковья представят продукцию на фестивале "Своё" в Курске

Сыры, мясные деликатесы, хлеб и другие продукты поступят на межрегиональную торговую площадку

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Свыше 25 сельхозпроизводителей Московской области представят продукцию собственного производства на фермерском фестивале еды "Своё", который пройдет в Курске с 28 по 29 августа. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Порядка 10 сельхозтоваропроизводителей Подмосковья приняли участие в 12-м по счету фестивале фермерской продукции "Своё". На эту межрегиональную торговую площадку, к примеру, сыры и молочную продукцию привезли фермерские хозяйства "Альдини" и "Зосима", мясные деликатесы - "Утка-Утка". Также хлеб и хлебобулочные изделия, ягоды, грибы, мед и многие другие продукты от подмосковных фермеров получили высокую оценку от покупателей фестиваля", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что в фестивале фермерской еды в Курске примут участие более 25 сельхозпроизводителей Московской области.

"Фестиваль "Своё" - это ярмарка, на которой посетители открывают для себя свежую натуральную фермерскую продукцию и могут напрямую задать все интересующие вопросы тем, кто эту продукцию произвел. Для самих фермеров это способ без посредников и лишних затрат завоевать новых клиентов, заявить о своем бренде и повысить доходность бизнеса", - добавляется в материале.

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