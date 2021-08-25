Сбор зерновых культур в Подмосковье увеличился на 11% в 2021 году

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 333 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур собрали в Московской области с начала уборочной кампании. Это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в среду в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В Подмосковье сохраняются активные темпы проведения уборочных работ зерновых культур. По состоянию на 24 августа валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составил более 333 тыс. тонн, что на 11% больше, чем на эту дату в прошлом году. Уборка зерновых проведена на 66% запланированных площадей, что также существенно превышает показатель в аналогичный период прошлого года - 49%", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что озимые зерновые убраны в Подмосковье на площади более 77,5 тыс. га, или 89% от плана. Валовый сбор озимых зерновых составил 246,7 тыс. тонн, что больше на 13 тыс. тонн, чем в 2020 году. Яровые зерновые убраны на площади порядка 29,9 тыс. га, что составляет 38% от плана. Валовый сбор яровых составил 81 тыс. тонн, что почти на 30 тыс. тонн больше прошлого года.

По словам министра, на сегодняшний день масличные культуры убраны с площади 11,5 тыс. га, что составляет 26% от плана. Валовый сбор - порядка 21 тыс. тонн.