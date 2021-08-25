На Кубани в 2021 году направили 55 млн рублей на поддержку начинающих сельхозкооперативов

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2021 году направили 55 млн рублей грантовой поддержки на развитие молодых сельхозкооперативов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона в среду.

Грантовая поддержка оказывается в рамках краевой профильной программы по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с 2017 года. Мерой поддержки могут воспользоваться начинающие сельхозкооперативы, работающие не более года с даты регистрации.

"С начала действия программы грантополучателями стали 20 кооперативов. Общая сумма выданных средств превышает 560 млн рублей. В 2021 году на эти цели направлено 55 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что средства выделяются из регионального бюджета, мера поддержки способствует повышению конкурентоспособности фермеров, формированию устойчивости сельхозкооперативов в современных условиях ведения бизнеса.

В Краснодарском крае существуют 168 сельхозкооперативов, в их составе более 2,2 тыс. пайщиков.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов России, основной вид экспортируемой продукции - зерно. Также Кубань производит около половины всех фруктов и ягод страны, более 70% российского риса, общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в России.