Участники Молодежного ВЭФ обсудят привлечение инвестиций и международное сотрудничество

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Молодые предприниматели, участники и финалисты проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" и представители креативных индустрий станут участниками программы трека "Молодежный ВЭФ" в рамках Восточного экономического форума. На нем, в частности, будут обсуждаться вопросы образования, привлечения инвестиций и международного сотрудничества, сообщил в среду оргкомитет форума.

"В сессиях Молодежного ВЭФ примут участие дальневосточные молодые предприниматели, управленцы и собственники бизнеса, участники и финалисты проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", <... > всероссийских конкурсов для школьников "Большая перемена" и для студентов "Твой ход", лидеры общественного мнения и представители креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций, способствующих развитию предпринимательской среды. Они смогут 2-3 сентября посетить панельные сессии основной деловой программы ВЭФ-2021, а 4 сентября - выступить в качестве спикеров и участников дискуссий Молодежного ВЭФ", - говорится в сообщении.

В рамках деловой программы трека будут обсуждаться ценности молодых жителей Дальнего Востока, система образования, вопросы привлечения инвестиций и развития туризма, международное сотрудничество и другие актуальные вопросы. Также запланированы встречи с известными спортсменами, презентация молодежных инициатив и проектов "Недальний Восток". Всего, по данным оргкомитета, в рамках этого трека состоится более 20 деловых мероприятий. Спикерами выступят заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, вице-президент по региональному и международному развитию фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и другие эксперты.

"Решение вывести Молодежный ВЭФ в отдельный трек было продиктовано временем - новые вызовы требуют новых решений. Молодое поколение имеет свой особенный взгляд на существующие проблемы и создание условий для развития в будущем. Кроме того, молодые люди демонстрируют большую вовлеченность в политическую и экономическую повестку нашей страны. Поэтому для нас важно увидеть взгляд молодежи на глобальные проблемы, показать готовность к совместной работе и вместе найти новые пути развития", - отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.