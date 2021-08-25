Медведчук: Украина не покупает газ в ЕС, а забирает российский из транзитной трубы

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Украина по-прежнему остается потребителем российского газа, получая до 15 млрд куб. м топлива в год, при этом разговоры о реверсе и физических закупках в Европе не имеют отношения к реальности. Об этом в среду в интервью украинскому телеканалу "Первый независимый" заявил председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я хочу обратить внимание на самую серьезную проблему - сегодня Украина получает газ из России. Не напрямую, но из прямых поставок. Что происходит? Газ, который идет транзитом в Европу, отбирается на территории Украины, а сделки о покупке этого газа заключают с теми европейскими странами, которые являются потребителями российского газа. То есть он не уходит в Европу, он остается на Украине. И, таким образом, мы получаем фактически 10-14 млрд куб. м в год. Именно этого газа! А теперь представьте, что если по этой трубе в Европу газ не пойдет?" - задал вопрос политик. Этот же вопрос он предложил соотечественникам задать действующим властям, однако выразил уверенность, что ответа не последует.

"Более того, любой их ответ будет считаться чистой фабрикацией реальных событий и оценок тех фактов, которые могут наступить для Украины", - отметил политик. Медведчук добавил, что если бы Украина не отказывалась от прямых поставок газа из России, то он, в итоге, был бы намного дешевле для конечного потребителя - простых украинцев.

Возможное решение

Вместе с тем, по мнению Медведчука, контракт на транзит газа через Украину может быть продлен, но в том случае если это будет экономически выгодно и Европе, и России.

"Я подтверждаю, что это может быть, но только на конкурентных началах. Ведь газ будет идти транзитом в Европу по пути, который на 2 000 км длиннее, чем "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", только в том случае, если это будет экономически выгодно. Кому? Во-первых, потребителям этого газа, то есть потребителям в странах ЕС. Второе, если это будет выгодно с учетом платы за транзит, для поставщика газа, для РФ. Третье, если результат выгоды первого и второго будет наконец выгоден для Украины", - перечисли он.

Глава политсовета партии считает, что выходом из этой ситуации могло бы стать создание трехстороннего газового консорциума.

Виртуальный реверс

С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее говорил журналистам, что допускает возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году, однако вопрос должен решаться на рыночных условиях.