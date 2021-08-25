"Почта России" планирует в два раза расширить сортировочный центр в Петербурге в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. АО "Почта России" планирует в два раза расширить автоматизированный сортировочный центр на Северо-Западе в 2023 году. С расширением комплекса в Петербурге компания рассчитывает на 75% увеличить пропускную способность крупнейшего центра, обслуживающего северо-западные регионы страны, сообщил ТАСС в среду заместитель директора по логистике макрорегиона "Северо-Запад" "Почты России" Алексей Федоров.

"Мы рассчитываем, что до конца этого года будет создана проектная документация, а в следующем году мы уже приступим к физической реализации. То есть мы расширяемся в два раза. Закончить строительство мы рассчитываем в 2023 году. <…> Это позволит увеличить мощности центра на 75%", - сказал Федоров.

С возведением второй очереди автоматизированного центра в "Почте России" планируют не только увеличить количественные показатели, но также качественно повысить логистические возможности компании в регионе. На площадке комплекса планируется разместить отделы международной курьерской доставки, подразделения, работающие с заказами электронной торговли, а также расширить набор услуг для крупного бизнеса. Новые мощности позволят обрабатывать более тяжеловесные и габаритные почтовые отправления, добавил Федоров.

В 2024 году в компании также рассчитывают запустить работу логистического центра "Почты России" в аэропорту Пулково на общей площади в 10 тыс. кв. м. Как отметил Федоров, в настоящий момент проект находится на стадии разработки совместной дорожной карты с оператором аэропорта - компанией "Воздушные ворота Северной столицы".

Санкт-Петербургский автоматизированный сортировочный центр "Почты России" является крупнейшим центром компании в Северо-Западном регионе, а также третьим по объемам письменной корреспонденции в стране. Ежегодно центр обрабатывает до 500 тыс. писем и 200 тыс. почтовых отправлений различных видов в круглосуточном режиме. Для обеспечения логистических процессов комплекс использует 800 почтовых маршрутов общей протяженностью свыше 168 тыс. км.