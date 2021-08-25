Оленину, рыбу и напиток из иван-чая представят на конкурсе "Вкусы России" от Ямала

ТАСС, 25 августа. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) заявил оленину, рыбные консервы и напиток из иван-чая на конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", проводимый Минсельхозом РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"Этот конкурс для нас, прежде всего, возможность открыть окружным аграриям дорогу к широкому потребителю, показать потенциал их развития и познакомить людей с уникальными вкусами Ямала. В этом году наряду с "визитной карточкой" Крайнего Севера - олениной, округ представляет также рыбные консервы и арктический чай. Все три бренда заявлены в номинации "Гастрономическая находка", - цитирует пресс-служба заместителя директора окружного департамента АПК Любовь Охман.

В 2020 году участие бренда "Ямальская оленина" в конкурсе принесло Ямалу третье место в номинации "Вкус без границ".

Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России" проводится Министерством сельского хозяйства РФ по поручению президента страны Владимира Путина в рамках комплекса мероприятий по господдержке отечественной фермерской продукции. В этом году после приема и оценки заявок в сентябре-октябре пройдет народное голосование, а 11 ноября состоится объявление финалистов и торжественная церемония награждения. Конкурс будет проведен по восьми номинациям: "На всю страну", "Вкус природы", "Гастрономическая находка", "Кулинарное наследие", "Нас выбирают", "Вкус из глубинки", "Загляните на огонек" и "Вкус без границ". На сегодняшний день в Минсельхоз России поступило уже свыше 660 заявок из 82 регионов страны.