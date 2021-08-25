ДОМ.РФ планирует первые размещения инфраструктурных облигаций в середине сентября

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 августа. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует разместить первый выпуск инфраструктурных облигаций в середине сентября. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на форуме "Среда для жизни".

"ДОМ.РФ создал специальное общество проектного финансирования, мы зарегистрировали первую эмиссию на 10 млрд рублей, в середине сентября сделаем первые пробные размещения", - сказал Мутко.

По его словам, иностранные инвесторы также проявляют заинтересованность к инфраструктурным облигациям. Доходность по инфраструктурным облигациям будет выше, чем по облигациям федерального займа, отметил Мутко. В целом уже 26 регионов обратилось в ДОМ.РФ по использованию этого механизма для строительства инфраструктурных объектов. Мутко напомнил, что утверждены проекты, в которых будут использованы облигации в Челябинской и Тульской областях.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором ДОМ.РФ поддержал идею по масштабированию механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Институт развития предлагает изменить подход к гарантиям субъектов РФ, ослабить персональную ответственность должностных лиц и сократить список случаев для отзыва гарантий.

С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Финансированием проектов занимается дочернее общество ДОМ.РФ. Денежные средства от размещения облигацийвыдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.

О форуме

Всероссийский форм о жилье и городской среде "Среда для жизни" проводится институтом развития ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя РФ. Партнерами форума стали правительство Нижегородской области и Фонд развития моногородов.