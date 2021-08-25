Россия и Китай договорились о шагах по урегулированию в вопросах налогов и стандартизации

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Россия и Китай достигли договоренностей о шагах, способствующих урегулированию спорных вопросов между двумя странами в вопросах налоговой политики, стандартизации и автомобильного сообщения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития (МЭР) РФ по итогам 5-го раунда российско-китайских консультаций по выявлению и снятию барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"Мы договорились с китайскими партнерами о конкретных шагах по урегулированию спорных вопросов по ряду направлений, в том числе в сферах автомобильного сообщения, налоговой политики и стандартизации. Задача - обеспечить максимально комфортные условия для работы нашего бизнеса и предприятий, что позволит нарастить экспорт и создать новые рабочие места", - приводятся в сообщении слова директора департамента развития двустороннего сотрудничества Александра Дианова, председательствовавшего на встрече.

В ходе переговоров стороны также обсудили существующие сложности с экспортом в КНР российской продукции АПК, водного промысла, обеспечением бесперебойных поставок грузов через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска, а также вопросы защиты интересов и прав работающих в Китае российских компаний. Кроме того, китайская сторона сообщила о подготовке Госсоветом КНР нормативно-правового акта, который позволит решить вопрос о взимании потребительского налога в отношении синтетических сапфиров, ввозимых из РФ, отмечается в сообщении. С российской стороны в переговорах участвовали представители МЭР, Минпромторга, МИД, Минфина, Минтранса, Минсельхоза, Россельхознадзора, Росрыболовства, Роспатента, Росстандарта и РЖД.

"Представители России и Китая договорились продолжить контакты для снятия остающихся барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционной сферах", - добавили в пресс-службе МЭР.