Недельная инфляция в России ускорилась до 0,07%

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 17 по 23 августа 2021 года составила 0,07%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее в России наблюдалась дефляция на уровне 0,01%.

С начала года потребительские цены выросли на 4,58%. В годовом выражении инфляция на 23 августа 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,38%.

Продовольственные товары

За отчетный период в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на полукопченую и варено-копченую колбасу - на 0,9%, сосиски, сардельки и шоколадные конфеты - на 0,8%, говядину, свинину, мясные консервы для детского питания - на 0,6%, печенье и вермишель - на 0,5%, макаронные изделия - на 0,4%, пастеризованное молоко, сметану, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, баранину, вареную колбасу, жирный творог, сычужные сыры, пшеничную муку, хлеб, черный чай и водку - на 0,2%, гречневую крупу и соль - на 0,1%.

Цены на куриное мясо в среднем по стране выросли на 0,3%.

Стоимость подсолнечного масла не изменилась.

Сахарный песок подорожал на 0,2%, цены куриные яйца снизились на 0,8%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем упали на 1,7%, в том числе на морковь - на 7,5%, картофель - на 1,9%, помидоры - на 1,7%, яблоки - на 1,1%, огурцы - на 0,7%, белокочанную капусту - на 0,5%, репчатый лук - на 0,3%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: валидол - на 0,8%, аллохол - на 0,7%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,6%, поливитамины с макро- и микроэлементами, отечественные корвалол и поливитамины без минералов - на 0,4%, комбинированные анальгетики, левомеколь и бромгексин - на 0,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости спички выросли в цене на 1,2%, туалетная бумага - на 0,4%, хозяйственное мыло и стиральный порошок - на 0,3%, детские подгузники, пасты и зубные щетки - на 0,2%, пеленки для новорожденных и сухие корма для домашних животных - на 0,1%.

Цены на туалетное мыло снизились на 0,8%.

Кроме того, цены на обрезные доски выросли на 1,5%, смартфоны и спортивные костюмы для детей - на 0,6%, джинсы для детей - на 0,5%, отечественные сигареты с фильтром - на 0,4%, электропылесосы, кроссовки для детей и взрослых, майки, футболки, мужские носки - на 0,3%, легковые автомобили, женские колготки - на 0,1%. Цены на металлочерепицу снизились на 0,9%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 0,7%, шампуни - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо - на 0,1%.

Средняя стоимость проживания в гостиницах 1, 3-5 звезд и мотелях выросла на 0,7-2,9%. Поездки на отдых в Турцию подорожали на 0,7%, проживание в хостеле - на 0,6%.

Цены на путевки в дома отдыха и пансионаты снизились на 0,7%, санатории - на 0,4%, на проживание в гостиницах "2 звезды" - на 0,1%.