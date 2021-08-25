МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские рыбаки вышли на положительную динамику добычи водных биоресурсов по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"По данным отраслевой системы мониторинга, к 24 августа 2021 года российские рыбаки добыли более 3,42 млн тонн, что на 0,1% выше уровня 2020 года", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, вылов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 2,45 млн тонн, что на 0,6% меньше уровня 2020 года. На промысле минтая добыто 1,3 млн тонн, что на 186,72 тыс. тонн ниже. Объем добычи трески составил 125 тыс. тонн, что на 3,6 тыс. тонн меньше уровня 2020 года. Вылов сельди вырос на 73,27 тыс. тонн - до 226,21 тыс. тонн.

Как сообщили в Росрыболовстве, объем добычи тихоокеанских лососей превысил 474,3 тыс. тонн, что на 238 тыс. тонн или более чем в 2 раза превышает уровень 2020 года и на 59,61 тыс. тонн или на 14% больше уровня нечетного 2019 года. Вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне увеличился на 7%, до 374,20 тыс. тонн. На промысле трески добыто на 35,7 тыс. тонн больше - 267,52 тыс. тонн. Вылов пикши составил 54,67 тыс. тонн, что на 1,51 тыс. тонн меньше уровня 2020 года.

В Западном рыбохозяйственном бассейне добыто 57 тыс. тонн, что на 6,5% меньше уровня 2020 года. На промысле шпрота вылов составил 34,52 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн ниже. Сельди балтийской добыто 17,3 тыс. тонн, что на 0,5 тыс. тонн больше уровня 2020 года.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов водных биоресурсов составил 43,75 тыс. тонн, что на 2% меньше уровня 2020 года. На промысле хамсы добыто 13,54 тыс. тонн, что на 5,9 тыс. тонн меньше уровня 2020 года. Вылов тюльки увеличился на 0,23 тыс. тонн - до 2,34 тыс. тонн.

Общий объем добычи Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна увеличился на 37,5% и достиг 57,52 тыс. тонн. Вылов кильки составил 20,12 тыс. тонн, что на 15 тыс. тонн больше уровня 2020 года. В зонах иностранных государств российский флот освоил 203,8 тыс. тонн, что на 15% меньше уровня соответствующего периода 2020 года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто на 8,8% больше - 206,7 тыс. тонн.