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На Братской ГЭС в Приангарье впервые с 1995 года открыли холостой сброс воды

Это позволит удерживать уровень Братского водохранилища и минимизировать риски подтоплений

ИРКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Холостой сброс воды впервые с 1995 года начали в четверг на Братской ГЭС в Иркутской области из-за высокого уровня воды в реках и водохранилищах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Евросибэнерго-гидрогенерация" (управляет Ангаро-Енисейским каскадом ГЭС, контролируется компанией En+ Group).

"Двадцать шестого августа на Братской ГЭС для холостого водосброса открыты два затвора водосливных секций. Последний раз жители Братска и гости города могли наблюдать подобное зрелище в 1995 году. Тогда сброс воды также был вызван гидрологической обстановкой", - сказали в пресс-службе.

Сброс воды на гидроэлектростанции увеличен по распоряжению Росводресурсов в связи с высоким притоком в Братское водохранилище. Холостой сброс составляет 500 куб. м в секунду. Принятое Росводоресурсами решение позволит удерживать уровень Братского водохранилища и минимизировать риски подтоплений.

В 2021 году Иркутская область находится в полноводном периоде. Приток в озеро Байкал превышает норму. По прогнозу специалистов, уровень воды в озере будет расти до середины сентября. С конца июня из-за повышенного притока в Байкал по решению Росводресурсов регулярно повышали расход воды на Иркутской ГЭС, однако 19 августа его снизили до 3 000 куб. м в секунду и пока оставляют без изменений, так как в Иркутске повысился уровень воды в реке Ангаре, произошли подтопления в садоводствах, а также на участке набережной.

Братская ГЭС - вторая в ступени Ангарского каскада гидроэлектростанций, в который в Иркутской области также входят Иркутская и Усть-Илимская ГЭС. Первой ступенью является Иркутская ГЭС, которая расположена в 65 км от истока Ангары - реки, вытекающей из Байкала.

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