"Росэлторг" запустит систему по оценке оптимальной стоимости закупаемых на торгах товаров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Электронная торговая площадка "Росэлторг" в начале 2022 года запустит пилотную версию системы, которая будет оценивать оптимальную для заказчика стоимость того или иного товара для приобретения на торгах. Об этом заявил в четверг ТАСС генеральный директор площадки Андрей Кашутин.

"Мы берем массив данных о закупках с 2015 года и создаем систему, которая будет собирать информацию о том, какой товар, в каком регионе и за какие деньги поставлялся. Система сравнивает конкретные товары в автоматизированном режиме. Например, заказчик покупает оргтехнику в регионе за определенные деньги. А контрольные органы спрашивают, нормальная ли это цена, не выше ли она рыночной, с чем связана переплата. Поэтому интереснее предварительно посмотреть: за какие деньги то же самое покупают в этом или соседнем регионе и выяснить оптимальную стоимость", - сказал он.

Новая система ориентирована преимущественно на заказчиков из госкомпаний, которые занимаются производством и приобретают на торгах комплектующие или продукцию для переработки. "Система будет готова к концу 2021 года и пилотно запущена в начале будущего года, но пока для по одной большой отрасли. Позже планируется запустить ее для ряда других отраслей", - пояснил Кашутин.

"Росэлторг" (АО "Единая электронная торговая площадка") - крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиентами площадки являются свыше 420 тыс. заказчиков и более 650 тыс. участников торгов.