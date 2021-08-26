Генсек ШОС: контакты между странами организации стимулируют рост их взаимных инвестиций

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов на открытии выставки "Китай - Евразия: товары и торговля" выразил уверенность в дальнейшем увеличении объема инвестиций на пространстве организации благодаря конструктивным партнерским контактам между ее членами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте международного объединения.

"Сложившиеся между государствами - членами ШОС отношения конструктивного партнерства <...> позволяют использовать преимущества, обусловленные географической близостью и взаимодополняемостью [их] экономик, стимулируют дальнейший активный поиск и реализацию совместных инвестиционных проектов", - заявил Норов, направив видеообращение участникам выставки.

По его словам, плодотворное сотрудничество между членами организации опирается на принципы "шанхайского духа", на взаимное доверие и уважение, на равенство и обоюдную выгоду. "ШОС сегодня - это пространство, объединяющее практически половину населения мира и огромный потребительский рынок с богатыми природными ресурсами, передовыми производственными мощностями и технологиями", - напомнил генсек.

Как уточнил Норов, объединение придает большое значение роли Синьцзян-Уйгурского автономного района (северо-запад КНР) как ключевого звена для реализации инициативы "Один пояс - один путь" и продвижения торгово-экономического сотрудничества в регионе. Он также отметил важность развития электронной коммерции, транспорта и логистики, которые в условиях пандемии "стали основой для поддержания малого и среднего бизнеса".

Выставка "Китай - Евразия: товары и торговля" открылась 25 августа в городе Урумчи (административный центр Синьцзяна). Она была организована при участии Министерства коммерции КНР и проходит под лозунгом взаимовыгодного экономического сотрудничества на пространстве стран - участниц инициативы "Один пояс - один путь".