СМИ: правительство Японии планирует потратить $195 млн из-за сброса воды с "Фукусимы-1"

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Японии намерено внести в проект бюджета страны на 2022 финансовый год (начнется 1 апреля 2022 года) сумму в размере 21,4 млрд иен (порядка $195 млн) для покрытия расходов, связанных с планируемым сбросом в океан очищенной от радиации воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1". Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK

Ожидается, что наибольшая часть этих средств - порядка $36,3 млн - будет направлена на поддержку рыболовной отрасли префектуры Фукусима, которая, вероятно, столкнется с недоверием потребителей после сброса воды. Еще около $18,1 млн будет потрачено на информационную кампанию против слухов, возникающих вокруг предстоящего события. Оставшиеся средства будут распределены между различными ведомствами, которые проведут необходимые исследования и измерения перед осуществлением сброса.

Правительство Японии 13 апреля разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в небольших объемах в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии уже объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе.

Ряд соседних с Японией стран, включая КНР и Южную Корею, уже выразили свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1".