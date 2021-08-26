Профессиональный стандарт предложено разработать для работниц кочевого жилья

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Представители коренных малочисленных народов севера (КМНС) выступили с предложением разработать профессиональный стандарт для работниц кочевого жилья - женщин, ведущих хозяйство в бригадах оленеводов в Арктике. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григорий Дюкарев на проходящей в Красноярске арктической экономической конференции.

"Сейчас идет стандартизация профессий, мы предлагаем министерству труда разработать этот профессиональный стандарт <...>. По трудозатратам труд оленевода приравнен к труду металлурга и шахтера. Работница кочевого жилья живет и трудится в таких же условиях, как оленевод, то [получается] по трудозатратам она тоже равна работникам этих профессий", - сказал Дюкарев.

По его словам, это позволит закрепить в качестве профессии деятельность женщин, ведущих хозяйственную деятельность в суровых условиях севера.

Международная арктическая экономическая конференция "Арктика - могущество России", посвященная развитию предпринимательства в сфере традиционного природопользования коренных малочисленных народов, защите окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, проходит в Красноярске 25-26 августа.