Источник: Россия и ЕС начнут консультации в ВТО по импортозамещению в РФ 13 сентября

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Россия и ЕС должны начать консультации в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по претензиям Брюсселя к российской политике импортозамещения 13 сентября. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в Еврокомиссии.

"Еврокомиссия начала в июле разбирательство в ВТО о российских правилах государственных закупок, ущемляющих права европейских производителей. Начало первого этапа этого разбирательства - двусторонних консультаций - намечено на 13 сентября", - сообщил источник.

Евросоюз считает, что поэтапно реализуемая в России политика импортозамещения, которая стала ответом на введение против России односторонних санкций странами ЕС и США, противоречит нормам ВТО, поскольку дает явные преференции отечественной продукции по сравнению с импортной.

Консультации в рамках ВТО - это первый этап урегулирования любого торгового спора, на них отводится два месяца. Если взаимоприемлемое решение найти не удастся, будет созвана панель арбитров ВТО для вынесения решения в соответствии с требованиями этой организации.