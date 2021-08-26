{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: Россия и ЕС начнут консультации в ВТО по импортозамещению в РФ 13 сентября

Еврокомиссия начала в июле разбирательство в ВТО о российских правилах государственных закупок, отметил собеседник ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Россия и ЕС должны начать консультации в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по претензиям Брюсселя к российской политике импортозамещения 13 сентября. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в Еврокомиссии.

"Еврокомиссия начала в июле разбирательство в ВТО о российских правилах государственных закупок, ущемляющих права европейских производителей. Начало первого этапа этого разбирательства - двусторонних консультаций - намечено на 13 сентября", - сообщил источник.

Евросоюз считает, что поэтапно реализуемая в России политика импортозамещения, которая стала ответом на введение против России односторонних санкций странами ЕС и США, противоречит нормам ВТО, поскольку дает явные преференции отечественной продукции по сравнению с импортной.

Консультации в рамках ВТО - это первый этап урегулирования любого торгового спора, на них отводится два месяца. Если взаимоприемлемое решение найти не удастся, будет созвана панель арбитров ВТО для вынесения решения в соответствии с требованиями этой организации.

Теги
Россия
Креативная индустрия входит в топ-3 привлекательных направлений среди молодежи Москвы
Также в топ-3 входят предпринимательство и IT-сфера, сообщил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин
Читать полностью