Путин 3 сентября в очном формате примет участие в пленарном заседании ВЭФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 3 сентября лично выступит на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, действительно, я подтверждаю, президент Путин примет участие в работе Восточного экономического форума. Он примет участие очно в "пленарке". Это будет "смешанная пленарка", президент будет присутствовать очно, но будет и элемент, связанный с видеоконференцией", - сказал Песков. "Сам по себе форум состоит из большого количества панельных дискуссий, в целом рассматривается возможность проведения встречи с модераторами и спикерами сессий ВЭФ с тем, чтобы они рассказали президенту, как они работали и что делали на форуме", - уточнил Песков. По его словам, это также будет 3 сентября, "с тем, чтобы, идя на "пленарку", президент получил полную картину вопросов, которые обсуждались на форуме".

Представитель Кремля добавил, что Путин проведет и традиционное совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. "Он делает это каждый раз. Ему будут представлены интерактивные презентации результатов развития Дальнего Востока. Результатов много, действительно, регионы развиваются все более упорядоченно, успешные практики ТОРов", - отметил Песков.