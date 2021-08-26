Более 400 новых рабочих мест создадут в Хабаровском крае с запуском АГМК-2

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Polymetal создаст более 400 новых рабочих мест с запуском второй автоклавной линии Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК) в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщил директор хабаровского филиала "Полиметалла" Валентин Мартыненко.

"Компания реализует проект строительства второй автоклавной линии комбината, который позволит создать на Дальнем Востоке универсальный центр переработки золотосодержащих концентратов упорных и дважды упорных руд. <...> Будет создано более 400 новых рабочих мест. Преимущество при трудоустройстве отдаем жителям Амурского района, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края в целом. Сейчас на действующем производстве АГМК работает свыше 500 сотрудников, более 80% из которых - жители Амурского района и Комсомольска-на-Амуре", - сказал Мартыненко.

На объекте возводятся производственные помещения, объекты инфраструктуры. Основное технологическое оборудование уже доставлено на площадку. Мартыненко уточнил, что в прошлом году на АГМК прибыл крупнейший в мировой золотодобывающей промышленности автоклав, а также оборудование кислородной станции. Этим летом на комбинат доставили самоиспарители, необходимые для технологических процессов по извлечению золота. Ввод второй автоклавной линии запланирован на третий квартал 2023 года. Общие капитальные затраты на реализацию проекта АГМК-2 мощностью 250-300 тыс. тонн концентрата в год оцениваются примерно в 431 млн долларов. Одним из источников сырья для комбината станет фабрика на Нежданинском месторождении золота в Якутии, которую компания планирует запустить в четвертом квартале этого года.

"Полиметалл" ранее заявлял о планах строительства гидрометаллургического комбината в Советско-Гаванском районе. В компании отметили, что инвестрешение о реализации проекта, как ожидается, будет принято в момент начала работы второй линии АГМК, однако рассматривается возможность запуска процесса подготовки предпроектной документации и площадки строительства, не дожидаясь этого. Новый комбинат сможет перерабатывать порядка 300 тыс. тонн концентрата в год и позволит создать около 500 новых рабочих мест.