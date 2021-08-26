Производство легких самолетов "Байкал" составит 30 единиц в год к 2024 году

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Объем производства легких многоцелевых самолетов "Байкал" должен составить по 30 единиц в год к 2024 году, после этого производитель будет наращивать объемы. Самолет намерены использовать как "летающий автобус", сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров на совещании в Волгограде в четверг.

"К 2024 году объем промышленного выпуска (самолетов "Байкал") утвержден на уровне 30 самолетов в год, дальше доводим до 50. Сейчас рассматривается вопрос создания производства в Дальневосточном федеральном округе. <…> Мы планируем сделать это воздушное судно "летающим автобусом", для нас крайне важно, так как идет с ограничением по цене как эксплуатации, так и стоимости воздушного судна", - сказал Бочаров.

Самолет намерены поднять в воздух в конце октября, на просмотр будут приглашены представители всех авиакомпаний, добавил он.

Проект "Байкал" разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2. Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета "Байкал" запланировано на конец 2021 года. Его ключевые параметры были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1 500 километров, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 м.